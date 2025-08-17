به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیر مهدی کرمی ارشد نظامی آجا در استان و فرمانده پایگاه هوایی شهید محمد نوژه گفت: این نیرو‌های نظامی در پایگاه هوایی شهید نوژه در کنار دیگر نیرو‌های مسلح کشور در. آ مادگی کامل هستند و اجازه تجاوز به کشور را به متجاوزان نخواهند داد و دست متجاوزان را قطع خواهند کرد.

خلبان بازنشسته آزاده جانباز امیر محمد صدیق قادری از آزادگان نیروی هوایی در این مراسم به رشادت نظامیان نیروی هوایی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کردو گفت: در این مدت نیروی هوایی به ویژه تیزپروازان پایگاه هوایی شهید محمد نوژه با حضور مقتدر و مستمر در عملیات‌ها بار‌ها جلوی تجاوز رژیم بعثی ایستادگی کردند و عملیات‌های آنها را خنثی کردند که مهمترین و پیچیده‌ترین عملیات‌ها عملیات کمان ۹۹ و اچ ۳ بود که از موفق‌ترین عملیات سال‌ها یاد میشود.

در پایان از آزادگان نیروی هوایی در پایگاه هوایی شهید محمد نوژه قدردانی شد.