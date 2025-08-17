پخش زنده
همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق برای عبور از روزهای گرم سال ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرگروه مدیریت مصرف برق شرکت برق شهرستان اصفهان گفت: ساعتهای اوج مصرف از ۱۱ صبح تا ۱۳ و همچنین از ۱۹ تا ۲۱ است، بر این اساس از مشترکان تقاضا داریم که از به کار بردن وسایل پرمصرف در این بازهها خودداری کرده و مصرف غیرضروری را کاهش دهند.
آقای هدایت ادامه داد: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و کولرهای آبی روی دور کند و خاموش کردن روشناییهای غیرضروری از جمله نماهای ساختمانها از جمله راهکارهای ساده، اما موثر در مدیریت مصرف است.
وی ادامه داد: همچنین مدیریت بهینه مصرف در ادارهها و سازمانها، به ویژه حذف مصارف غیرضروری در ساعات اداری، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته داشته باشد.