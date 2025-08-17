به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرگروه مدیریت مصرف برق شرکت برق شهرستان اصفهان گفت: ساعت‌های اوج مصرف از ۱۱ صبح تا ۱۳ و همچنین از ۱۹ تا ۲۱ است، بر این اساس از مشترکان تقاضا داریم که از به کار بردن وسایل پرمصرف در این بازه‌ها خودداری کرده و مصرف غیرضروری را کاهش دهند.

آقای هدایت ادامه داد: تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد و کولر‌های آبی روی دور کند و خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری از جمله نما‌های ساختمان‌ها از جمله راهکار‌های ساده، اما موثر در مدیریت مصرف است.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت بهینه مصرف در اداره‌ها و سازمان‌ها، به ویژه حذف مصارف غیرضروری در ساعات اداری، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از خاموشی‌های ناخواسته داشته باشد.