به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مسابقات کانوپولوی کاپ آزاد بانوان کشور در رده سنی بزرگسالان با شرکت هفت تیم به میزبانی شهرداری مراغه در حال برگزاری است.

استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، فارس، همدان و البرز در این رقابت‌ها حضور دارند.

رقابت‌های قهرمانی کانوپولوی بانوان کشور عصر فردا با معرفی تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.

این رقابت‌های برای دوازدهمین سال در مراغه برگزار می‌شود.

مسابقات کانوپولو جام رصد در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ۲۶ و ۲۷ مرداد در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای برگزار می‌شود.