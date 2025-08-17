برگزاری مسابقات کانوپولوی کاپ آزاد بانوان کشور در مراغه
مسابقات کانوپولوی کاپ آزاد بانوان کشور با عنوان جام رصد به میزبانی مراغه در آذربایجان شرقی آغاز شد.
استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، فارس، همدان و البرز در این رقابتها حضور دارند.
رقابتهای قهرمانی کانوپولوی بانوان کشور عصر فردا با معرفی تیمهای برتر به پایان میرسد.
این رقابتهای برای دوازدهمین سال در مراغه برگزار میشود.
مسابقات کانوپولو جام رصد در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ۲۶ و ۲۷ مرداد در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای برگزار میشود.