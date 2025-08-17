به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: طرح تصفیه پساب در این کلانشهر از سال‌ها پیش آغاز شده و با بهره‌گیری از فناوری نانو ازن به همت شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز آب فاضلاب شهری با گرید A بهداشتی برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.

مهدی بقایی افزود:هم اکنون تصفیه‌خانه پساب در نقاط مختلف شهر در حال فعالیت یا احداث است که با تکمیل آنها، ظرفیت تصفیه پساب اصفهان به ۹۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

وی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین شرکت‌های دانش‌بنیان برای تصفیه پساب و آبیاری فضای سبز در اصفهان، اقدامی عملی و موفق بوده که می‌تواند به‌عنوان الگویی کاربردی به دیگر کشور‌ها نیز منتقل شود

بقایی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح می‌توان باغ‌شهر اصفهان را از وابستگی به منابع محدود آب شیرین نجات داد، افزود: تجربه موفق استفاده از پساب تصفیه‌شده در اصفهان می‌تواند به‌عنوان یک الگوی علمی و عملی در اختیار دیگر کشور‌ها نیز قرار گیرد.