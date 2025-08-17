پایان مهلت تعیین گروه آزمایشی اصلی داوطلبان کنکور ۱۴۰۴
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش داوطلبان کنکور تا پایان امروزمهلت دارند گروه آزمایشی اصلی خود را انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: داوطلبان تا پایان امروز فرصت دارند گروه آزمایشی اصلی را که تمایل دارند از آن گروه، انتخاب رشته کنند در حساب کاربری خود مشخص کنند. بر اساس این اطلاعیه کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ شامل نمرات خام و نمرهکل آزمون اختصاصیِ (کنکور) شرکتکنندگانِ نوبتِ اول و دومِ این آزمون جمعه ۲۵ مردادماه در سامانه جامع آزمون سراسری در دسترس قرار گرفت. خبر دیکر اینکه آزمونهای نهایی هماهنگ پایه دوازدهم در نوبت تابستان، هزمان با سراسر کشود از فردا ۲۷ مرداد در سراسر کهگیلویه و بویراحمد آغاز میشود. این آزمونها برای ایجاد آرامش خاطر دانشآموزان و جلوگیری از اضطراب ناشی از قطعی احتمالی برق، رأس ساعت ۷ صبح برگزار میشود. آزمونهای نهایی پایه دوازدهم در این دوره، به صورت هماهنگ کشوری و با رعایت دستورالعملهای اجرایی و بهداشتی برگزار میشود.