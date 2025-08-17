مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: افزایش ۱۰۰۰ تنی سهمیه قیر رایگان محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی در اولویت است و این امر نیازمند مساعدت مسوولان کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در دیدار با مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۹۷۶ تن قیر رایگان به هشت شهر آذربایجان‌غربی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: ارزش ریالی این میزان قیر تخصیص یافته ۵۷۳ میلیارد ریال بوده است که در بین شهرداری‌های آذربایجان‌غربی توزیع شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: شهر‌های خوی، بوکان، ارومیه، سردشت، سلماس، تکاب، سیه چشمه و بازرگان از این قیر تخصیص یافته بهره‌مند شدند.

آرامون افزود: شرکت بازآفرینی شهری ایران در تأمین منابع لازم برای این تخصیص با شهرداری‌ها همکاری می‌کند، و این اقدام می‌تواند محرک قابل توجهی برای رشد و توسعه پایدار شهری باشد.

وی اظهار داشت: تخصیص قیر رایگان در راستای تحقق سند ملی راهبردی احیا و بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و محلات هدف مصوب در اختیار شهرداری قرار گرفته است.