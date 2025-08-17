به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی احمدی» با اعلام اینکه عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان ستاد مجتمع و شرکت ملی گاز ایران در ۲۱ روز آینده ادامه می‌یابد، گفت: این اقدام با هدف حفظ پایداری تولید گاز در فصل سرما، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش راندمان تولید انجام می‌شود.

وی افزود: تعمیرات اساسی فرصتی مهم برای بازسازی و ارتقای تجهیزات و اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار واحد‌های فرآیندی است. اتکا به دانش و تجربه مهندسان و متخصصان داخلی در طرح‌های پیچیده صنعت نفت و گاز، نه‌تنها گامی بلند برای خودکفایی و استقلال فناورانه است، بلکه نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی ایفا می‌کند.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: در این دوره از تعمیرات بیش از ۱۳۰۰ دستور کار اجرا می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تعویض مولکولارسیو ردیف‌های گازی و تعویض Vapor Line دو ردیف گازی اشاره کرد.

احمدی گفت: این عملیات پیشگیرانه ضامن پایداری تولید در اوج مصرف زمستانی و عاملی کلیدی در ارتقای استاندارد‌های اچ‌اس‌ئی، بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی و دستیابی به تولید پایدار و مقرون‌به‌صرفه است.