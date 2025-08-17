برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران، تعمیرات اساسی و فوق‌تخصصی یک نیروگاه گازی کلاس F که از پیچیده‌ترین نیروگاه‌های جهان محسوب می‌شود با موفقیت و توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود مرادی مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در بخش خبری ساعت ۱۴ گفت: نیروگاه کلاس F یکی از نیروگاه‌های باراندمان بالا و ساخت کشور آلمان است که در کشور نصب شده و بیش از ۱۱۷ هزار ساعت کارکرد و بهره برداری از این واحد می‌گذرد، عمده بخش تولید برق توسط نیروگاه‌های حرارتی است به طوری که بیش از ۹۵ درصد برق کشور از طریق این نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.

مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران افزود: نیروگاه‌های کلاس F برای اولین بار توسط متخصصان داخلی انجام شده که به لطف الهی و همت مجموعه نیروگاهی ما به این دانش دست پیدا کرده‌ایم، باتوجه به جنگ ۱۲ روزه که کارشناس شرکت سازنده خارجی حضور نداشتند ما اولین بار خودمان تعمیرات آن را انجام دادیم.