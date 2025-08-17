تاکنون زمین ۱۶۶ متقاضی در تویسرکان تامین شده، اما ۴۰۰ متقاضی نیازمند تامین زمین هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان گفت: در اولین فراخوان برای متقاضیان شهر تویسرکان، زمین‌های شهرک ولیعصر سرکان در نظر گرفته شد که استقبال نکردند.

مسعود رضایی افزود: جهت اطلاع در سفر هفته گذشته استاندار به تویسرکان، قرار شد بخشی در شهر سرکان و بخشی هم در صورت تایید طرح در زمین‌های جنوب شهر تویسرکان در مسیر خروجی شهر به سمت کنگاور تعیین تکلیف شوند که البته هنوز اقدامی نشده و در دستور کار است.