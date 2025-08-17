معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان، از برگزاری جشنواره علمی و پژوهشی « جابر » ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه خدابنده‌لو افزود: این جشنواره با هدف نهادینه کردن تحقیق و پژوهش در بین دانش‌آموزان، تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق دانش‌آموزان به نوآوری و پرورش تفکر خلاق و حل مسئله با فراهم کردن زمینه خودباوری برای دانش آموزان برگزار شد.

او تصریح کرد: در سال جاری ۴۶ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز از سراسر استان همدان در این جشنواره شرکت کردند که از این تعداد ۷۴۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند.