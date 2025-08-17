پخش زنده
کنارگذر شرقی اصفهان حلقهای کلیدی در توسعه کریدورهای ملی حملونقل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست کارگاهی بررسی روند احداث راه اصلی دولتآباد–کنارگذر شرقی اصفهان گفت: این محور به طول ۳۲/۵ کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان آغاز و تا آزادراه معلم ادامه دارد.
هوشنگ بازوند افزود: کنارگذر شرقی در آینده نقش تعیینکنندهای در اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب خواهد داشت و یکی از شریانهای حیاتی شبکه ترانزیتی ایران به شمار میرود.
وی با بیان اینکه این مسیر از ابتدا به شکل چهارخطه طراحی شده، اما در مرحله نخست با دو خط رفت و برگشت در حال اجراست، ادامه داد: سرعت طرح ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده و عرض حریم قانونی آن در هر طرف ۲۲/۵ متر است که در مجموع به ۴۵ متر میرسد.
بازوند با تأکید بر آثار اقتصادی این طرح افزود: بهرهبرداری از کنارگذر شرقی علاوه بر کاهش حجم ترافیک و افزایش ایمنی سفرها، موجب صرفهجویی قابل توجه در زمان و هزینه حملونقل میشود.
وی گفت: این طرح بخشی از راهبرد ملی برای تقویت جایگاه ایران در ترانزیت بینالمللی است و میتواند سهم استان در اقتصاد حملونقل را افزایش دهد.