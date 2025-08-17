پخش زنده
مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی با حضور مسئولان، مردم وآزادگان سرافراز در سالن شهید حسین نصیری تربت جام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی عبدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تربت جام گفت: شهرستان تربت جام در ۸ سال دفاع مقدس ۸۰ آزاده سرافراز تقدیم انقلاب نموده است و در این مدت ۲ نفرآزاده سرافراز به جمع همرزمان شهیدان پیوسته و دعوت حق را لبیک گفته اند.
امام جمعه تربت جام نیز با تکریم و تجلیل از مجاهدت ها، ایثارگری و استقامت و عزم و اراده آزادگان در زندان های بعث عراق گفت: آزادگان سرافراز با عزم و اراده قوی و با استقامت و پایداری و تحمل رنج ها و سختیهای دوران اسارت مانند شیری در زنجیر بودند که دشمن نتوانست عزم و اراده آنان را در هم بشکند.
حجت الاسلام حسین اسلامی افزود: ملت قهرمان در میدان جنگ ارادهها قرار گرفته است و امروز در نبرد تاریخ ساز و سرنوشت ساز و پیچ تاریخی قرار دارد و میدان امروز مصاف با اراده هاست، اراده ایمانی ملت ایران مقابل ابرقدرتها محکم ایستاده است و کاری کردیم که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمنان عقب نشینی کردند و پیشنهاد آتش بس دادند.
وی ادامه داد: ملت به این باور قرآنی رسیده بود که با عزم اراده ایمانی می توانند اراده های باطل را در هم بشکنند و این عزم و اراده در بستر جامعه عینیت یافته است.
فرماندار تربت جام هم گفت: ۲۶ مرداد روزغرور آفرین و ارزشمندی است، غروری که نشات گرفته از مکتب فداکاری و ایثار و صبر و استقامت است، رزمندگانی از خطه تربت جام ۱۷۰۰ کیلومتر سفر کردند و در جبهه های حق حضور یافتند و در گرما و سرمای شدید مناطق جنگی دفاع از اسلام و انقلاب دفاع کردند و دراین مسیر الهی مجروح، شهید و اسیر شدند و در دوران اسارت درد و رنج کشیدند و مقاومت کردند.
مه آبادی افزود: از اقدام های ارزشمند آزادگان در دوران اسارت و در زندان های بعثی این بود که در راه خدا ثابت قدم ماندند و نصرت الهی را همراه خود کردند و از دوران سخت اسارت عبور کردند و در جامعه الگو شدند.
وی ادامه داد: در دفاع مقدس تربت جام را هیچ چیزی تهدید نمیکرد اما رزمندگانی از این خطه مرزی به دعوت امام (ره) لبیک گفتند و خودشان را به جبهه جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس رساندند و در این مسیر الهی مجروح، شهید و اسیر شدند.