فرمانده سپاه عاشورا گفت:اگر امروز با اقتدار در دنیا حرفی برای گفتن داریم در سایه مجاهدت‌های آزادگان، ایثارگران و شهدای عزیزمان است.

اقتدار امروز ایران مرهون شهدا، ایثارگران و آزادگان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباس قلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در مراسم بزرگداشت جمعی از جانبازان و آزادگان سرافراز هشت سال دفاع مقدس با گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گفت: مردم و نیرو‌های مسلح ما در راستای اقتدار ملی و مقابله با استکبار جهانی و دشمن صهیونیستی با قدرت تمام دشمن را به عقب نشینی وادار کردند.

سردار عباس قلیزاده با تاکید بر اینکه آزادگان سربلند ما پیرو راه اسرای کربلا و مایه افتخار و مباهات برای کشور عزیزمان هستند افزود: آزادگان ما در راستای عمل به تکلیف انقلابی و اسلامی و حفظ و پاسداری از خاک مقدس کشورمان جانفشانی کردند.

وی تصریح کرد: اگر امروز با اقتدار در دنیا حرفی برای گفتن داریم در سایه مجاهدت‌های آزادگان، ایثارگران و شهدای عزیزمان است.

سردار عباس قلیزاده ادامه داد: امروز وجود و حضور ما برای خدمت به اسلام، سربازی برای امام زمان (عج)، پاسداری از ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و آزادسازی مظلومان از بند استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه شما آزادگان افتخار کشور هستید گفت: شکنجه‌های شما در دوران اسارت هیچ گونه خللی در روحیه ارادت ، اعتقاد و ایمانتان نداشت زیرا که شما همان امت آزموده خدا هستید و دشمنان انقلاب اسلامی را مایوس کردید.

حجت الاسلام سرایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا هم با بیان اینکه امروز جوانان ما باید از رزمندگان درس غیرت بیاموزند گفت:امروز ایران اسلامی به پشتوانه مردم و شما عزیزان در مقابل دشمنان با قدرت می‌ایستد.

حجت الاسلام سرایی تصریح کرد: آزادگان با تاسی از امام بزرگوار جان خود را برای عزت ایران اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند و در طول اسارت با قلبی مطمئن و با اقتدار ایستادگی کردند و آزادگان فرماندهانی بودند که الگوی نیرو‌های خود بودند.

گفتنی است در این مراسم همچنین سید جلال نورانی از آزادگان دوران دفاع مقدس از روز‌های اسارت خاطره گویی کرد.

۲۶ مرداد ماه سال ۱۳۶۹ اولین گروه از آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق به میهن اسلامی بازگشتند.