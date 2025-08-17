به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری ماموران انتظامی عسلویه با کسب خبری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک انبار در شهر نخل تقی رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از انبار مذکور انواع لوازم آرایشی، یک دستگاه موتورسنگین کاوازاکی که فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۳ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این راستا یک نفر متهم هم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.