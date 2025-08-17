پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: ۳۹ طرح عمرانی با ارزش سه هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال در قالب این طرح در استان تکمیل و احداث شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به اینکه طرح نشاندار کردن مالیات از سال گذشته عملیاتی شد گفت: این طرحها شامل احداث، توسعه و تجهیز زیرساختهایی بودند که تاثیر مستقیمی بر رفاه عمومی دارند.
وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در خوزستان ادامه داد: در سال جاری نیز ۲۲ طرح جدید با بودجهای بیش از هفت هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال در حال اجراست؛ این طرحها توسط سازمان برنامه و بودجه اولویتبندی شده و اجرای آنها بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.
خورشیدی گفت: این طرح با هدف افزایش شفافیت و مشارکت مردمی در هزینهکرد مالیاتها طراحی شده و مودیان میتوانند هنگام استفاده از مزایای تبصره (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، بهصورت الکترونیکی محل هزینهکرد مالیات خود را انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تاکید کرد: این اقدام باعث شده تا اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی افزایش یابد و مردم احساس کنند مالیاتشان مستقیما در توسعه استان نقش دارد.
خورشیدی اظهار کرد: بهعنوان نمونه در سال ۱۴۰۳، یکی از دستاوردهای مهم این طرح در بخش بهداشت و درمان استان بود؛ بهطوریکه اعتبار کامل بیمارستان جایگزین خاتمالانبیا شهرستان شوشتر از محل این طرح تامین و بهطور کامل تکمیل شد، این اقدام نشان داد که مشارکت مالیاتی میتواند بهطور مستقیم در ارتقای خدمات عمومی و رفاه مردم نقشآفرین باشد.
وی عنوان کرد: طبق تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل طرح، تنها پروژههایی انتخاب میشوند که از نوع احداث، توسعه یا تجهیز باشند، مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق را داشته باشند و امکان اتمام آنها تا پایان همان سال با بودجه تخصیصیافته وجود داشته باشد. همچنین اولویت با پروژههایی است که بیشترین منفعت عمومی را برای استان به همراه دارند.