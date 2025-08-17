پخش زنده
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان از ارتقای دانشکده پیراپزشکی نهاوند به دانشکده علوم پزشکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز کارخانهای گفت: دانشکده پیراپزشکی نهاوند از سال ۱۳۹۰ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای پیراپزشکی فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با بیش از ۳۰۰ دانشجو و ۳ رشته فعال، نقش مهمی در آموزش نیروی انسانی کارآمد ایفا کرده است.
او افزود: با ارتقای این دانشکده به دانشکده علوم پزشکی، امکان توسعه رشتههای جدید در مقاطع مختلف فراهم شده و این امر به تقویت زیرساختهای آموزشی و درمانی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت این ارتقا در بهبود خدمات درمانی منطقه، گفت: این تحول نهتنها به کاهش نیاز بیماران به مراجعات به مراکز درمانی خارج از منطقه منجر خواهد شد، بلکه با تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش ظرفیتهای آموزشی بیمارستانهای نهاوند، کیفیت خدمات بهداشت و درمان در جنوب غرب استان به طور قابل توجهی ارتقا مییابد.