به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور ،شکل گرفته است.

این اقدام، گامی مؤثر برای توانمندسازی سرمایه انسانی متخصص و ارتقای کارآمدی تحقیقات دانشگاهی محسوب می‌شود و به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا با استفاده از مزایای مالیاتی، در پروژه‌های علمی کاربردی سرمایه‌گذاری کنند.

شرکت‌های متقاضی برای استفاده از این اعتبار، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت اعتبار مالیاتی، درخواست خود را ثبت کنند.