به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان دزفول و نشان‌دار کردن مالیات بیمارستان یازهرا، وزیر بهداشت دستور تامین تجهیزات سرمایه‌گذاری از جمله MRI، آنژیو و دیگر تجهیزات را برای این بیمارستان صادر کرد.

علیرضا خسروپناه افزود: پی از پیگیری‌های انجام شده، نشستی با دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت و معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر برگزار و مسایل مهم دانشگاه علوم پزشکی دزفول ارایه شد.

وی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد وزیر بهداشت حمایت‌ها و مجوز‌های موردنیاز برای برگزاری همایش بین‌المللی تغییر اقلیم و سلامت که بهمن‌ماه در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار خواهد شد، داشته باشد.

دستور وزیر بهداشت برای تامین تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان یازهرای دزفول

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول خاطرنشان کرد: باوجود اینکه دولت تکمیل طرح‌های نیمه تمام را در دستور کار قرار داده در این نشست ضرورت احداث خوابگاه دختران برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول تبیین و مقرر شد وزیر بهداشت، پیگیری لازم را برای احداث خوابگاه ۵۰۰ نفره این دانشگاه با صدور ماده ۲۳ از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام و حمایت‌های لازم را برای احداث این خوابگاه داشته باشد.

وی افزود: در این نشست همچنین درخصوص اختصاص اعتبار برای پرداخت مرخصی مناطق محروم پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مطالبات پرسنل نیز بحث و تبادل نظر شد و وزیر در این خصوص قول مساعد داد.

خسروپناه بیان کرد: وزیر بهداشت در این نشست برای تامین تجهیزات بیمارستان خیریه سرطانی امام حسن مجتبی (ع) دزفول قول مساعد داد.