به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از پایش و ردیابی مستمر آفت قرنطینه‌ای کرم برگ‌خوار پاییزه در سطح ۵ هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبرداد.

مهدی یوسفی گفت: مزارع این شهرستان با نصب تله‌های فرمونی، بازدید‌های میدانی و مشاهده‌ای به صورت روزانه، توسط کارشناسان این مدیریت پایش می‌شوند که خوشبختانه تاکنون این آفت در مزارع این شهرستان مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد: کرم برگ‌خوار پاییزه (Spodoptera frugiperda) یک آفت مهم در کشاورزی است که به گیاهان مختلف همچون ذرت، برنج، گندم و پنبه خسارت وارد می‌کند. این آفت به دلیل توانایی پرواز در مسافت‌های طولانی و تولید مثل بالا، به سرعت در مناطق جدید گسترش می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از کشاورزان خواست نسبت به بررسی مداوم مزارع اقدام کنند و هشدار‌های کارشناسان را جدی بگیرند.