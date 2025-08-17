پخش زنده
پایش و ردیابی مستمر آفت قرنطینهای کرم برگ خوار پاییزه در مزارع پنبه شهرستان زرین دشت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از پایش و ردیابی مستمر آفت قرنطینهای کرم برگخوار پاییزه در سطح ۵ هزار هکتار از مزارع این شهرستان خبرداد.
مهدی یوسفی گفت: مزارع این شهرستان با نصب تلههای فرمونی، بازدیدهای میدانی و مشاهدهای به صورت روزانه، توسط کارشناسان این مدیریت پایش میشوند که خوشبختانه تاکنون این آفت در مزارع این شهرستان مشاهده نشده است.
وی تصریح کرد: کرم برگخوار پاییزه (Spodoptera frugiperda) یک آفت مهم در کشاورزی است که به گیاهان مختلف همچون ذرت، برنج، گندم و پنبه خسارت وارد میکند. این آفت به دلیل توانایی پرواز در مسافتهای طولانی و تولید مثل بالا، به سرعت در مناطق جدید گسترش مییابد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت از کشاورزان خواست نسبت به بررسی مداوم مزارع اقدام کنند و هشدارهای کارشناسان را جدی بگیرند.