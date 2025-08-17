به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ابراهیم نوری مقدم،با بیان اینکه برای موتورسواران فاقد گواهینامه، طرح صدور گواهینامه در یک روز در آموزشگاه‌های رانندگی درحال اجرا است افزود: در سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره گواهینامه صادر شده است.

وی بیان کرد: دریافت گواهینامه موتور در یک روز یکی از امکاناتی است که، برای علاقه‌مندان به موتورسواری فراهم شده است.

فرمانده نیروی انتظامی تویسرکان افزود: با تلاش‌های گروهی ِصورت گرفته امسال سرقت به عنف و سرقت مسلحانه در تویسرکان وجود نداشته است.

سرهنگ نوری از کاهش ۳۵ درصدی سرقت‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: جمع آوری اتباع بیگانه غیرقانونی در این شهرستان، نسبت به پارسال ۷۳ درصد افزایش داشت.