مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت : دولت به دنبال افزایش سهم زنان و جوانان در مدیریت‌های اجرایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: شهرستان ایذه با ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و انسانی می‌تواند به قطب گردشگری زمستانی و کشاورزی استان تبدیل شود و تحقق این هدف جز با اتکا به نخبگان، شایسته‌سالاری و استفاده از توان زنان و جوانان ممکن نخواهد بود.

صدیقه میری امروز ۲۶ مرداد در نشست با معتمدان و فعالان سیاسی و اجتماعی ایذه اظهارکرد: این شهرستان همواره به عنوان نماد دانش و فرهیختگی شناخته می‌شود و شهروندان آن در عرصه‌های علمی و فرهنگی خوش درخشیده‌اند. این سرمایه انسانی ارزشمند باید محور توسعه ایذه قرار گیرد.

نگاه دولت به توسعه شهرستان‌های خوزستان عادلانه است

میری با اشاره به ترکیب متنوع قومی در استان خوزستان گفت: اقوام مختلف استان در طول تاریخ همواره در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته‌اند و در دوران‌های حساس همچون دفاع مقدس نیز همبستگی خود را نشان داده‌اند. نگاه دولت و استاندار خوزستان به توسعه شهرستان‌ها عادلانه و یکسان است و تفاوتی میان قومیت‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به چالش‌های خوزستان در حوزه آب و انرژی تصریح کرد: ناترازی منابع آبی و بحران برق از مسائل مهم استان است که بخشی از آن ناشی از خشکسالی و بخشی نیز ناشی از برداشت بی‌رویه منابع زیرزمینی و نبود مدیریت صحیح بوده است. توسعه انرژی خورشیدی و اجرای الگو‌های بهینه کشت از راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

رشد آمار طلاق و خودکشی در ایذه نگران‌کننده است

مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با ابراز نگرانی از افزایش آسیب‌های اجتماعی در ایذه، گفت: رشد آمار طلاق و خودکشی در این شهرستان نگران‌کننده است؛ برای رفع این وضعیت باید زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی تقویت شود و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها کمک کند.

میری با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری در انتصابات مدیریتی، اظهارکرد: خوزستان با برخورداری از منابع عظیم طبیعی و انسانی باید از مدیران توانمند و کارآمد استفاده کند. همچنین بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و انتصاب افراد فاقد توان مدیریتی، توسعه استان را با چالش روبه‌رو می‌کند.

ایذه می‌تواند به قطب گردشگری زمستانی کشور تبدیل شود

وی ظرفیت‌های ایذه در حوزه گردشگری و کشاورزی را ارزشمند دانست و افزود: ایذه می‌تواند به قطب گردشگری زمستانی کشور تبدیل شود و همچنین با تولید سالانه ده‌ها هزار تن گندم سهم مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند. ضمن اینکه فراهم‌سازی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان ضرورتی فوری است.

مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان با اشاره به نقش زنان و جوانان در توسعه، گفت: این قشر از جامعه با انگیزه و خلاقیت بالا می‌توانند ایده‌های نوآورانه‌ای برای پیشرفت ارائه دهند و انتظار می‌رود حضور آنها در عرصه مدیریت پررنگ‌تر شود. دولت به دنبال افزایش سهم زنان و جوانان در مدیریت‌های میانی و اجرایی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه نخبگان در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استان اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از راهکار‌های رفع مشکلات خوزستان در فکر و اندیشه نخبگان نهفته است. انتظار می‌رود فرمانداری ایذه کارگروه‌های تخصصی با حضور نخبگان تشکیل دهد تا از ظرفیت علمی آنان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری، اقتصاد و فرهنگ بهره‌گیری شود.

دولت با همراهی مردم و نخبگان می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند

مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: مشکلات خوزستان و شهرستان ایذه قابل حل است و دولت با همراهی مردم و نخبگان می‌تواند مسیر توسعه پایدار استان را هموار کند.

وی از فعالان اجتماعی و فرهنگی خواست تا با همفکری و همدلی، در کنار دولت برای تحقق این هدف گام بردارند.