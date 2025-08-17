پخش زنده
بهمناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان جنگ تحمیلی به میهن اسلامی، منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران از ۱۹ تن از آزادگان این منطقه و خانوادههایشان تجلیل کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران ۱۹ آزاده دارد که ۵ تن از آنان آسمانی شدهاند؛ بهمناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان به خاک میهن اسلامی ۱۴ تن از آزدگان و خانواده ۵ تن دیگر در آیینی که نیروی دریایی به این مناسبت در مهمانسرای خلیج فارس برگزار کرده بود شرکت کردند.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در این آیین گفت: آزادگان اسوههای مقاومت، صبر، ایثار، بردباری و الگوهای درخشان هستند و باید حضور و وجود آنان را بهعنوان فرصتی طلایی، مغتنم شمرد.
سردار حیدر هنریانمجرد افزود: ولایتمداری، دینمداری و اخلاص شاکلید استقامت است و در این زمینه آزادگان میتوانند الگوی جامعه و جوانان باشند.
او اضافه کرد: در زندانهای رژیم بعث صدام شکنجههای فراوان جسمی و روحی بر اسیران وارد شد که اثرات آن تا سالها بر تن و روان آنان مانده است؛ اما این عزیزان همواره با صبوری تا آزادگی پای ایمان خود ماندند و سرافرازانه بازگشتند و اکنون نیز از خوبان کشور هستند.
در این آیین یکی از آزادگان خاطراتی از دوران اسارت بیان کرد و در پایان از ۱۴ آزاده و خانواده ۵ تن از درگذشتگان تجلیل شد.