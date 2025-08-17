امضای تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری و صدا و سیمای فارس
تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و صدا و سیمای فارس امضا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پارک علم و فناوری فارس، در حاشیه بازدید دکتر رئوف مدیرکل صدا و سیمای فارس و هیئت همراه از این پارک گفت: معرفی دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان میتواند کمک بزرگی به توسعه فعالیتهای آنها و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیتهای فناورانه استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت دانشبنیان و فناور در پارک علم و فناوری فارس مستقر هستند، افزود: این شرکتها در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجهیزات پزشکی فعالیت میکنند.
ذوالقدر اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی معاونت علمی و فناوری، میزان فروش شرکتهای دانشبنیان استان در سال گذشته نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نقش قابل توجهی در اقتصاد استان ایفا کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری فارس همچنین از اشتغال حدود ۴۵۰۰ نفر در شرکتهای مستقر در پارک خبر داد و گفت: بخش عمده این افراد فارغالتحصیل دانشگاهها در مقاطع مختلف هستند که نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنها دارای مدرک دکتری میباشند. وی افزود: حدود ۳۰ درصد این نیروها بانوان هستند که در محیطی علمی و فناورانه مشغول فعالیتاند.
ذوالقدر در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و صدا و سیمای فارس تصریح کرد: این تفاهمنامه میتواند در معرفی بیشتر شرکتهای دانشبنیان به عموم مردم و نیز بخشهای تخصصی و صنعتی کشور نقش مهمی ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مدیران و مسئولان استان، روند توسعه فعالیتهای فناورانه در فارس شتاب گیرد و این استان که همواره به عنوان قطب دانشگاهی کشور شناخته میشود، جایگاه خود را در عرصه فناوری و نوآوری بیش از پیش تثبیت کند.
امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای فارس هم در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف پارک علم و فناوری فارس، این مجموعه را «قلب تپنده علم و نوآوری استان» توصیف کرد و گفت: هماکنون حدود ۴۰۰ شرکت دانشبنیان در پارک فعالیت میکنند و ۲۷۰ متقاضی دیگر نیز در نوبت بررسی برای پذیرش قرار دارند.
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر کشور در عرصه علم و فناوری، افزود: به برکت انقلاب اسلامی دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است، اما برای دستیابی به قلههای مرجعیت علمی همچنان نیازمند تلاش و مجاهدت بیشتر هستیم.
رئوف رسانه ملی را پشتیبان مجموعههای علمی دانست و تصریح کرد: در یک سال گذشته سهم حوزه علم و فناوری در شبکههای رادیویی و تلویزیونی استان بهطور محسوسی افزایش یافته و بخشی از تولیدات فارس نیز از شبکههای سراسری پخش میشود.
مدیرکل صداوسیمای فارس با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای علمی و دستاوردهای جوانان و فارغالتحصیلان پارک علم و فناوری، اظهار داشت: رسانه ملی با روایت تجارب موفق این افراد میتواند انگیزه و امید را در میان نسل جوان و جامعه تقویت کند.
وی تاکید کرد: صداوسیمای فارس برنامهریزی کرده است تا سهم بیشتری از جدول پخش خود را به حوزه علم و فناوری اختصاص دهد و درگاهی مستمر برای امیدآفرینی در جامعه باشد.