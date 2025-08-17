تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و صدا و سیمای فارس امضا شد .

امضای تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری و صدا و سیمای فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پارک علم و فناوری فارس، در حاشیه بازدید دکتر رئوف مدیرکل صدا و سیمای فارس و هیئت همراه از این پارک گفت: معرفی دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بزرگی به توسعه فعالیت‌های آنها و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های فناورانه استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در پارک علم و فناوری فارس مستقر هستند، افزود: این شرکت‌ها در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند.

ذوالقدر اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی معاونت علمی و فناوری، میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان استان در سال گذشته نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نقش قابل توجهی در اقتصاد استان ایفا کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری فارس همچنین از اشتغال حدود ۴۵۰۰ نفر در شرکت‌های مستقر در پارک خبر داد و گفت: بخش عمده این افراد فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف هستند که نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنها دارای مدرک دکتری می‌باشند. وی افزود: حدود ۳۰ درصد این نیرو‌ها بانوان هستند که در محیطی علمی و فناورانه مشغول فعالیت‌اند.

ذوالقدر در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و صدا و سیمای فارس تصریح کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند در معرفی بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان به عموم مردم و نیز بخش‌های تخصصی و صنعتی کشور نقش مهمی ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت مدیران و مسئولان استان، روند توسعه فعالیت‌های فناورانه در فارس شتاب گیرد و این استان که همواره به عنوان قطب دانشگاهی کشور شناخته می‌شود، جایگاه خود را در عرصه فناوری و نوآوری بیش از پیش تثبیت کند.