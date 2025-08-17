آذربایجان شرقی جزو استانهای امن کشور
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان از امنترین استانهای کشور هست گفت: در ۴ ماه گذشته شاخصترین اقدامات ما در جنگ تحمیلی۱۲ روزه بود و هیچ مشکلی در عملیات و خدمات پلیس به وجود نیامد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، سردار محمدی در جمع خبرنگاران با تبریک ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی گفت:در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صدای بلند ملت ایران در رسانه به خوبی حقانیت نظام اسلامی را به دنیا مخابره کرد و میزان عصبانیت رژیم صهیونیستی را در حمله به سازمان صداوسیما دیدیم.
وی با بیان اینکه استان ما یکی از استانهای امن کشور است تصریح کرد: در ۴ ماه گذشته شاخصترین اقدامات ما در جنگ تحمیلی۱۲ روزه بود و هیچ مشکلی در عملیات و خدمات پلیس بوجود نیامد و همانند همیشه در خدمت مردم عزیزمان بودیم.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نظام اسلامی در حوزه رسانه شاهد رشد و تعالی است و این هم در سایه اقدامات فرزندان این مرزو بوم است افزود: دنیا باید در مقابل کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه بیدار شود.
وی اظهار داشت: در ایام محرم امسال مردم با امنیت کامل به عزاداری پرداختند و فرزندانشان در پلیس با اقتدار در کنار مردم بودند و یکی از با ثباتترین محرمها در طول سالهای گذشته بود.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در حوزه فوریتهای پلیسی استان در چهار ماه گذشته شاهد افزایش ۸ درصدی تماسهای مردمی بودیم که ۸۷ درصد رضایتمندی مردم را کسب کردیم.
وی افزود: در ۴ ماهه گذشته شاهد ۲۵ درصد کاهش در سرقتهای مهم، ۲۲ درصد کاهش در سرقتهای خرد و ۶۹ درصد افزایش در کشفیات حوزه سرقت خودرو بودیم.
سردار محمدی فرهنگ سازی رسانهها در حوزه تاب آوری مردم را از ضروریات دانست و گفت: در حوزه تصادفات درون شهری ۴۶ نفر کاهش فوتی و در حوزه برون شهری ۱۰۲ نفر کاهش فوتی نسبت به سال گذشته داشتیم.