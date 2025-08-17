جریمه ۸۱ میلیارد ریالی داروخانه متخلف در کرج
موسس یک داروخانه در کرج به دلیل نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به پرداخت ۸۱ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سلیمان رزاقی گفت: پرونده قاچاق دارو به ارزش ۴۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.
وی گفت: این داروخانه به دلیل مغایرت تعداد داروهای موجود در داروخانه با تعداد داروهای ثبت شده در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو، علاوه بر ضبط داروهای کشف شده، متخلف به پرداخت ۸۱ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در بازرسی از یک داروخانه و بررسی سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند