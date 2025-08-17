وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: با تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونیستی، شمار کلی شهدای نوار غزه به ۶۱هزار و ۹۴۴نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه امروز یکشنبه افزود که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ شهروند فلسطینی در غزه شهید و ۲۲۶نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان آغاز مرحله جدید تجاوز‌ها به نوار غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر شهید و ۴۳ هزار و ۸۴۵ نفر دیگر مجروح شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ نفر در مراکز کمک رسانی شهید و ۱۳۲ نفر دیگر مجروح شدند و شمار کلی شهدای موسم به «لقمه نان» به هزار و ۹۳۸ نفر و مجموع مجروحان به ۱۴ هزار و ۴۲۰ نفر رسید.

در همین حال در ۲۴ ساعت گذشته ۷ نفر دیگر از جمله ۲ کودک بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه به شهادت رسیدند و مجموع شهدای گرسنگی به ۲۵۸ نفر رسید که ۱۱۰ نفر از آن‌ها کودک هستند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۵۵ هزار و ۸۸۶ نفر رسید.

این درحالی است که ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی قرار است امروز نشستی در راستای موافقت با طرح اشغال غزه برگزار کند.

این رسانه تاکید کرد که رزمایشی در داخل شهر غزه طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

در این راستا، منابع صهیونیستی گزارش دادند، از ارتش این رژیم درخواست خواهد شد که از مناطقی در جنوب غزه عقب نشینی کند تا آوارگان شهر غزه در این مناطق مستقر شوند.

به تازگی جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: از حدود یک هفته پیش، ارتش رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای را علیه محله‌های شرقی و جنوبی شهر غزه به‌ویژه منطقه الزیتون آغاز کرده است و این حملات شامل بمباران مداوم هوایی، شلیک توپخانه و استفاده از ربات‌های انفجاری است که به گفته حماس، هدف آن تخریب هدفمند زندگی و زیرساخت‌های شهری غزه است.