نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردمنهاد در خرمآباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ بهزار مرادی قائم مقام کمیته امداد حضرت امام استان لرستان گفت:چهار غرفه مرکز نیکوکاری وابسته به کمیته امداد شامل گروه پزشکی و دندانپزشکی، صنایغ غذایی ،فرش و صنایع دستی در این نمایشگاه حضور دارند.
مهدی بابایی پور دبیر نمایشگاه گفت:نمایشگاه توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد در خرمآباد با هدف معرفی آثار هنری هنرمندان در قالب ۲۰ غرفه در خرم آباد از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر آماده بازدید علاقه مندان است .
در حاشیه این رویداد، همایش تجلیل از سازمانهای مردمنهاد هم برگزار شد.