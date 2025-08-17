به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسین خوانساری گفت: میزان مطالبات گندمکاران استان همدان از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون افزون بر هفت هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، مطالبات گندمکاران تاکنون چهار هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

او افزود: مابقی مطالبات گندم خریداری شده کشاورزان این استان هم براساس صف کشوری تحویل محصول پرداخت و تسویه خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: از ۲۹ خرداد تا ۲۵ مرداد بیش از ۳۷۰ هزار تُن گندم مازاد توسط دهقانان و گندمکاران تحویل مراکز خرید تضمینی استان داده شده که شهرستان کبودراهنگ با تحویل بیش از ۹۰ هزار تُن گندم به مراکز خرید، در استان پیشرو بوده است.

سید حسین خوانساری با بیان اینکه مراکز خرید تضمینی گندم استان همدان تا پایان شهریور برای دریافت گندم مازاد کشاورزان فعال خواهم بود، افزود: هر میزان که کشاورزان گندم برای تحویل به مراکز خرید گندم بیاورند مراکز خرید موظف به دریافت آن هستند.

برای خرید تضمینی گندم امسال کشاورزان ۵۶ مرکز خرید تضمینی گندم با ظرفیت یک میلیون تُن در استان همدان فعالیت دارند که از این تعداد مراکز ۴۰ مرکز خرید استاندارد متعلق به مباشرین تعاون روستایی و مابقی مراکز دولتی و مراکز مربوط به بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد هستند.