به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از صبح امروز (یکشنبه) در شهر ساماکوف بلغارستان در حال برگزاری است.

در رقابت‌های برگزار شده تاکنون، ابراهیم الهی کشتی گیر مازندرانی به همراه ابوالفضل محمدنژاد به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

عرفان علیزاده دیگر کشتی گیر مازندرانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۰ کیلوگرم ابراهیم الهی از مازندران در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ از سد ساگار از هند گذشت وی در بعد با نتیجه ۷ بر ۳ ادوارد لنارد از رومانی را مغلوب کرد؛ و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ سانگکار سید اخمت از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

الهی در این مرحله به مصاف پیتر دوک از آمریکا می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمدمهدی ممیوند در دور نخست با نتیجه ۹ بر ۲ الکساندر ویاربیتسکی از بلاروس را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۸ مغلوب رائول کاسو از ایتالیا شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند برای کسب مدال برنز در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم عرفان علیزاده از مازندران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب نیکولاس کاراوانوس از یونان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر ایوان میروشنیچینکو از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ لوان لاگویلاوا از فرانسه را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله به مصاف یوسف دورسونوف آذربایجان می‌رود.

چهار کشتی گیر دیگر مازندرانی، فردا به روی تشک می‌روند.