معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: با اجرای عملیات کابلکشی و مرمت تأسیسات برق گردنه دالکی- کنارتخته، روشنایی این محور بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری افزود: این محور کوهستانی به دلیل سرقت کابل و تجهیزات برق در خاموشی فرو رفته بود که در مرحله نخست، محدود بین پل اول نمازگاه تا قبل از تونل دریاقلی به طول ۱۰ کیلومتر روشن شد.
حیدری ادامه داد: به زودی ۱۲ کیلومتر باقی مانده از تونل دریاقلی تا انتهای گردنه کنارتخته نیز کابل کشی و ترمیم میشود.
وی با اشاره به اهمیت روشنایی جادهای در بهبود دید رانندگان گفت: اکنون تعمیرات روشنایی طولی در حوزه استحفاظی دشتستان به طول ۳۰ کیلومتر و اعتبار ۵۵ میلیارد تومان در دست اجراست.