به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جدیدترین جلسه شورای راهبردی امور پایگاه‌ها با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه‌ها و جمعی از اعضای شورا و کارشناسان مرتبط، امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه در سالن نوروز وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه، اجرای طرح ساماندهی محوطه امامزاده یحیی و ادامه بازار سمنان با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی شهری و حفظ ارزش‌های میراث فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دارابی در این جلسه تأکید کرد: توقع و انتظار ما از طرح‌های میراثی این است که هم ارتقای کیفیت زیست مردم را دنبال کند و هم به رشد و توسعه درون‌شهری بیانجامد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: حفظ میراث فرهنگی باید همواره مدنظر قرار گیرد؛ در عین حال نباید به گونه‌ای عمل شود که در زندگی روزمره مردم اخلال ایجاد کند. اگر این نکات مورد توجه باشد، اجرای طرح‌ها تا حدودی سهل‌تر خواهد شد.

او با اشاره به جایگاه فرهنگی و اجتماعی این محدوده افزود: محوطه امامزاده یحیی و بازار سمنان پاتوق رویداد‌ها و موضوعات آیینی شهر سمنان است و از این جهت اهمیت بسیاری دارد. باید مشاور طرح را راهنمایی کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها، به نتیجه مطلوب دست یابیم.

دارابی بر لزوم همکاری دستگاه‌های محلی و ملی در پیشبرد این طرح تأکید کرد و گفت: هدف نهایی آن است که ساماندهی این محدوده، هم شأن تاریخی و هویتی شهر سمنان را حفظ کند و هم به رفاه و پویایی زندگی شهری بیافزاید.