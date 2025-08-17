به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی افزود: این طرح در راستای حمایت از ایده‌های نو، توسعه کسب‌وکار‌های جوان‌محور و تحقق اشتغال پایدار اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه جوانان، توسعه کسب‌وکار‌های خرد، متوسط و دانش‌بنیان تولیدی و خدماتی و حمایت از اشخاص حقوقی فعال در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و فناورانه با پیش شرط ایجاد اشتغال پایدار و بیمه جوانان جویای کار ارائه می‌گردد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: جوانان بین ۱۸ تا ۳۵ سال، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای طرح‌های اشتغال‌زای قابل اجرا با توجیه اقتصادی هستند، می‌توانند متقاضی این تسهیلات شوند.

علی حقیقی با اشاره به ویژگی‌های این تسهیلات عنوان کرد: تسهیلات مذکور با نرخ سود ترجیحی، دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله متناسب با ماهیت طرح، و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و توانمندسازی ارائه می‌شود. همچنین، متقاضیان موظف به بیمه کردن حداقل دو جوان بین ۱۸ تا ۳۵ سال از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهند بود.

متقاضیان محترم می‌توانند تا ۲ شهریورماه با تکمیل فرم ثبت نام پیوست و ارسال فرم تکمیلی به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی: Tmeshteghal@msy.gov.ir اقدام کنند.