پخش زنده
امروز: -
انتشارات شهید کاظمی چاپ شصتم کتاب «ملا صالح»، نوشته رضیه غبیشی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «ملا صالح»، اثر رضیه غبیشی همزمان با سالروز بازگشت قهرمانانه آزادگان به میهن در نشر شهید کاظمی به چاپ شصتم رسید.
«ملا صالح» کتابی است که زندگی مجاهد خستگیناپذیر «ملاصالح قاری» مترجم اسرا در جنگ تحمیلی را روایت میکند. نویسنده در این کتاب روایتی شگفتانگیز و تکاندهنده را از این شخصیت به مخاطب انتقال میدهد.
ملاصالح هم در اسارت ساواک رژیم پهلوی بوده و هم زندانهای استخبارات عراق را تجربه کرده و در این کتاب خاطراتش را از آن روزها بیان کرده است.
ملاصالح طلبه و رزمنده عربزبان آبادانی در پی انجام مأموریتی عجیب درآبهای منطقه خورعبدالله، به دست نیروهای بعثی افتاده و در ماجراهایی استثنایی و شگفت به قلب مرکز استخبارات ارتش عراق در بغداد وارد و مترجم بین استخبارات و اسیران ایرانی میشود و در همین بحبوحه با ۲۳ نفر از نوجوانان اسیر ایرانی با صدام در قصرش دیدار میکند؛ دیداری که صدام قصد سوءاستفاده تبلیغاتی از این اسیران نوجوان را به بهانه آزادی دارد ولی با رهنمودهای ملاصالح قادری و هوشمندی این نوجوانان اسیر، این توطئه نیز نقش بر آب میشود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: «روزها به تلخی و سختی بر من میگذشتند. هیچ کس از خانواده و رفقایم نمیدانستند بر من چه گذشته. اتاقی که محبسم در اداره ساواک بود نیمهتاریک و از شدت گرمی هوا عرق شُرشُر از سر و رویم میریخت. لباسهایم پاره و خونِ خشک بر آنها نشسته بود. زمین زیر پایم لخت بود. موقع خواب بر همان زمین سر میگذاشتم و میخوابیدم.»
چاپ شصتم این اثر در ۲۸۰ صفحه قطع رقعی شمارگان هزار نسخه از سوی نشر شهید کاظمی به بازار نشر عرضه شده است.
علاقهمندان برای مشاهده و تهیه این کتاب میتوانند با ورود به سامانه من و کتاب manvaketab.com و همچنین از طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را تهیه کنند.