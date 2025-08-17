پخش زنده
امروز: -
مدیر استاندارد، سلامت غذا و داروی منطقه آزاد کیش، دریافت گواهی تأیید نوع سازمان ملی استاندارد ایران را شرط ورود خودرو برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کوروش دستپاک، گفت: بر اساس آییننامههای مصوب هیئت دولت، دریافت گواهی استاندارد برای خودروهای وارداتی الزامی است.
او افزود: خودروهایی که به شکل قطعی و پلاک دائم وارد کشور میشوند، به جز الزامات فنی، باید دارای گواهی تأیید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران یا مدارک معادل از مراجع معتبر مانند اتحادیه اروپا، چین یا کشورهای حوزه خلیج فارس باشند.
دست پاک تصریح کرد: دریافت تأیید نوع برای انجام بازرسی و صدور گواهی استاندارد الزامی است.
او خاطرنشان کرد: تأییدیه نوع خودرو نشان دهنده سازگاری مراحل فنی و قانونی خودرو، سامانه یا قطعه فنی با استانداردهای ملی و بینالمللی است.
مدیر استاندارد، سلامت غذا و داروی منطقه آزاد کیش، گفت: گذراندن این مراحل ایمنی، عملکرد و سازگاری با محیط زیست خودروهای وارداتی را تایید میکند.
دست پاک، افزود: خودروسازان و واردکنندگان موظف هستند پیش از ورود خودرو به کشور، نسبت به ثبت درخواست تأیید نوع در سامانه خدمات دولت به نشانی my.gov.ir اقدام کنند.
او افزود: فهرست خودروهای دارای تأیید نوع در بانک اطلاعاتی سازمان ملی استاندارد ایران در بخش کالاهای مشمول نظارت به نشانی inso.gov.ir در دسترس است.
دست پاک تصریح کرد: مدیریت استاندارد کیش فهرست تکمیلی خودروهایی که تأیید نوع آنها تهیه و نهایی شده را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی kish.ir منتشر کرده است.
او با اشاره به واردات خودرو با پلاک گذر موقت خاطرنشان کرد: خودروهای گذر موقت از لحاظ بازرسی فیزیکی بررسی میشود و نیازی به دریافت گواهی تأیید نوع ندارند.
دستپاک با تأکید بر ضرورت مشورت واردکنندگان با کارشناسان اداره استاندارد، گفت: واردکنندگان برای پیشگیری از هزینههای اضافی و اتلاف وقت، توصیه میشود قبل از هرگونه ثبت سفارش، اطلاعات دقیق واردات را از مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش کسب کنند و از واردات خودرو خارج از چارچوب آییننامههای ابلاغی، خودداری کنند.
برای مشاهده جدول خودروهای دارای گواهی تأیید نوع اینجا را انتخاب کنید.