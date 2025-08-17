استاندار خوزستان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ریزگرد‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی در استان گفت: ریزگرد‌ها امروز به یکی از جدی‌ترین معضلات مردم خوزستان تبدیل شده و بخش عمده‌ای از این پدیده ریشه در کانون‌های خارجی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده اظهار کرد: کانون‌های اصلی ریزگرد‌ها در کشور‌هایی همچون عربستان، عراق، اردن، سوریه و حتی ترکیه فعال هستند و پروژه‌های بزرگی که به‌صورت غیرمتعارف و بدون توجه به حقوق زیست‌محیطی ملت‌ها اجرا شده، عامل اصلی تشدید این شرایط است.

وی افزود: پروژه‌های عظیمی مانند طرح گاپ در ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و همچنین طرح‌هایی که بر روی ارس در حال اجراست، نمونه بارزی از بی‌رحمی زیست‌محیطی است که هیچ دستگاه بین‌المللی نتوانسته مانع آن شود و امروز ما باید تاوان زیاده‌خواهی آنان را بپردازیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: ظرفیت یکی از سد‌های ساخته‌شده در این کشور‌ها سه برابر سد کرج است و سد دیگری معادل حجم کل آب پشت همه سد‌های ایران گنجایش دارد. طبیعی است در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی در برابر فجایعی مانند کشتار مردم غزه سکوت می‌کنند، در برابر این نوع اقدامات مخرب زیست‌محیطی نیز واکنش موثری نشان ندهند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بیکار نخواهد نشست و ما پیشنهاد کرده‌ایم که از طریق همکاری‌های بین‌المللی و حقوقی، موضوع ریزگرد‌ها به‌صورت جدی پیگیری شود. خوشبختانه دولت نیز این پیشنهاد را تصویب کرده و قرار است اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: پس از سیلاب سال ۱۳۹۸ بخشی از کانون‌های داخلی ریزگرد‌ها تا حدودی آرام گرفت، اما همچنان آلودگی‌ها و آلاینده‌های متعدد در استان وجود دارد که سلامت مردم را تحت تأثیر قرار داده و باید با برنامه‌ریزی دقیق کنترل شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه موضوع اشتغال دستورکار دیگر این نشست بود، افزود: سازوکار‌های جدیدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در استان مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی بتوانیم بخشی از مشکلات بیکاری جوانان را کاهش دهیم.

موالی‌زاده تصریح کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید تقویت شود و همه دستگاه‌ها بدون استثنا در خدمت توسعه استان قرار گیرند. هیچ شرکت، بانک یا نهاد عمومی غیردولتی نباید خود را جدا از روند توسعه بداند و همه موظف‌اند در جهت پیشرفت خوزستان همراه شوند.

وی تاکید کرد: ما باید بتوانیم استان را به حرکت درآوریم و این تنها با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، حمایت‌های ملی و همراهی نمایندگان و مدیران محلی امکان‌پذیر است. انسجام، همگرایی و برنامه‌ریزی منسجم سه رکن اصلی موفقیت در توسعه خوزستان خواهد بود.

استاندار خوزستان گفت: امیدواریم با استمرار این جلسات و پیگیری‌های مشترک بتوانیم هم در حوزه مسائل زیست‌محیطی و هم در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی شاهد تحولات مثبت و ملموس در زندگی مردم باشیم.