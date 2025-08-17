پخش زنده
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از آغاز فاز ۲ ساماندهی و مرمت مسجد جامع سجاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حامد بیگدلی گفت: مرمت محوطه مسجد جامع سجاس زنجان شامل طراحی و اجرای دیوارکشی محوطه، پی سازی، استحکام بخشی، شن ریزی موقت در محوطه مسجد تاریخی و محوطهسازی است.
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این مسجد که از بناهای دوره ایلخانی و سلجوقی است، با اعتبار استانی در حال مرمت است.
وی گفت: این بخش از مرمت به منظور حفاظت و زیباییبخشی به محوطه مسجد انجام میشود.
بیگدلی افزود: این اقدامات با هدف احیای ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع سجاس و همچنین بهبود وضعیت آن برای بازدیدکنندگان انجام میشود.
او تأکید کرد: مساجد و بناهای مذهبی استان زنجان با معماریهایی که به سبک مختلف دارند، یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری محسوب میشود.
مسجد جامع سجاس یکی از آثار برجسته دوران اسلامی در استان زنجان محسوب میشود، این مسجد به سبک مساجد شبستانی ساخته شده است و در سال ۱۳۵۳ به شماره ۱۰۱۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این شهر تاریخی دارای شش تکیه و بیش از ۹ مسجد است.