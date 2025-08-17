به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان اشاره به پیش‌بینی افزایش محسوس دما در روزهای آینده، از هم‌استانی‌ها خواست برای عبور از این شرایط همکاری بیشتری داشته باشند.

شیرزاد جمشیدی با اشاره به افزایش مصرف برق در پی افزایش دما افزود: همه ی مشترکان لرستانی در ساعات اوج بار صرفه‌جویی کنند و با رعایت الگوی مصرف بهینه در جلوگیری از قطعی برق و تأمين برق پایدار تلاش کنند.



