بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز مهران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶- ۱۶:۰۱
بدون تعارف با خانواده سردار شهید محمد کاظمی
آدرس بلدهایی که با کوچه های تل آویو آشنا بودند
کودک کشی، رسم دیرینه صهیونیست‌ها
خبرهای مرتبط

بازگشت زائران اربعین از مرز مهران

بازگشت روان زائران اربعین به قزوین از مرز مهران؛ ناوگان حمل و نقل استان در آماده‌باش کامل

حجم ورود زوار به کشور از مرز مهران و کمبود اتوبوس برای بازگشت به مقاصد

برچسب ها: بازگشت زائران اربعین ، مرز مهران ، ورود زائران
