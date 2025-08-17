پخش زنده
پایگاه بسیج پیشکسوتان صدا و سیمای مرکز قم با عنوان پایگاه بسیج شهید ایزدی (حاج رمضان) فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار مهدی کبیریپور جانشین فرمانده سپاه علی بن ابیطالب (ع) استان قم در این مراسم گفت: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه میهن و اسلامی نشان داد که مقاومت زنده است و رسانه ملی با تلاش شبانهروزی توانست پیام پایداری ملت ایران را به جهان منتقل کند.
وی با قدردانی از خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان رسانه در دوران جنگ تأکید کرد: رسانه ملی در خط مقدم روایت حقیقت ایستاد و بهعنوان بازوی جبهه مقاومت عمل کرد.
سید آقایی قائممقام مرکز بسیج رسانه ملی هم گفت: افتتاح پایگاه بسیج پیشکسوتان صدا و سیما گامی مهم در جهت استفاده از تجربه نیروهای متعهد و انقلابی است و این ظرفیت میتواند به غنای تولیدات رسانهای کشور کمک کند.
حجتالاسلام رضوان شهری نماینده ولیفقیه در سازمان بسیج صدا و سیما هم گفت: بسیج پیشکسوتان میتواند در تبیین معارف دینی و انقلابی نقشآفرینی کند و صدا و سیما باید از این سرمایه ارزشمند برای ارتقای محتوای فرهنگی و رسانهای بهره گیرد.