به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در قرارگاه حمل و نقل جاده‌ای زائران اظهار داشت: همچنان شاهد ورود زائران عتبات عالیات از طریق پایانه شهید سلیمانی مرز مهران به کشور هستیم و با پیگیری‌های انجام شده شبکه حمل و نقل اربعین طبق روال گذشته تا انتقال کامل زوار به مقاصد خود فعال خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اربعین ۱۴۰۴، افزود: با همکاری مردم و مسئولان و شبکه حمل و نقل اربعین، اربعین امسال باشکوه برگزار شد و برنامه‌ریزی شده تا ورود کامل زوار به کشور از طریق مرز مهران به آنها خدمات‌رسانی کنیم.

استاندار ایلام بر ضرورت استمرار فعالیت مواکب تا پایان فردا دوشنبه تاکید کرد و یادآور شد: برای انتقال زوار به مقاصد خود، شبکه حمل و نقل همچنان در پایانه شهید رئیسی (برکت) به فعالیت می‌دهد و طی هماهنگی‌های انجام شده مواکب اصلی پایانه شهید رئیسی (برکت) هم تا پایان فردا دوشنبه از زوار پذیرایی می‌کنند.

رئیس ستاد اربعین استان با قدردانی از تلاش‌های انجام شده ستاد اربعین، عنوان کرد: در مقاطعی بطور میانگین در هر ۲۴ ساعت ۱۸۰۰ اتوبوس زوار را مقاصد خود منتقل کردند و با توجه ورود زائران به کشور، بطور مستمر اتوبوس‌ها وارد پایانه می‌شوند و زوار را به مقاصد خود انتقال می‌دهند.