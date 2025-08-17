پخش زنده
پویش عکس طریق العلماء با موضوع «نقش و جلوههای حضور روحانیون در راهپیمایی و زیارت اربعین» فراخوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محورهای این پویش شامل روایتی تصویری از حضورآسمانی عالمان دین در پیادهروی و زیارت اربعین، اقامه نماز، قرائت دعا، و سخنرانیهای معنوی درمواکب، چهره نورانی و خاکی روحانیون در مسیر عشق، پاسخ گویی و راهنمایی شرعی به زائران، خدمترسانی و همراهی در مسیر اربعین، روحانیت و جهاد تبیین در اربعین، روحانیت و گروههای تبلیغی در پیادهروی اربعین، روایت تصویری فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی مبلغان دینی در مواکب اربعین حسینی و تصاویری که با نگاه هنرمندانه بازتاب ویژگیهای بارز حضور و نقش مؤثر مبلغین و روحانیون در پیادهروی اربعین است.
پویش عکس طریق العلما به همت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه فراخوان شد و مهلت ارسال آثار ۲۵ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ است.