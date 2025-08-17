بهرام سبحانی در نشست خبری به سهم نیروگاه‌های خود تامینی در مصرف برق صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: صنعت فولاد ۷۳ درصد از برق مصرفی را خود تامین می‌کند؛ به عبارتی بیش از ۲ برابر سهم مصرفی خود یعنی معادل ۱۵ درصد در آمد فروش داخلی برق کشور را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: تولید برق در نیروگاه‌های فولاد سازان ۴ هزار مگاوات در روز است و مصرف برق در صنعت فولاد ۵۵۰۰ مگاوات در روز است.

سبحانی گفت: سهم صنعت فولاد از مصرف برق کشور نیز ۷ درصد است. اوج مصرف (پیک مصرف) برق در کشور ۷۹ هزار و ۹۷۶ مگاوات در روز است، اما مصرف برق در صنعت فولاد ۵۵۰۰ مگاوات است.

وی افزود: مصرف برق صنعت کشور ۱۵ هزار مگاوات در روز است و مصرف برق صنعت فولاد ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که سهم برق مصرفی فولاد از مصرف کشور ۳۷ درصد است.

سبحانی همچنین گفت: مصرف روزانه گاز صنعت فولاد حدود ۴۰ میلیون مترمکعب است در حالیکه صنعت فولاد تنها ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما ۳۱ درصد بودجه گاز کشور توسط صنعت فولاد تامین می‌شود و بیشترین میزان اشتغال‌زایی و ارزآوری نیز متعلق به این صنعت است.

وی افزود: بخشی از آب مصرفی در صنعت فولاد از پساب تصفیه‌شده و بخشی دیگر، آب شرب است که در فرآیند‌های تولید و بهینه سازی، در سیستم‌های خنک‌کننده و سایر فرآیند‌ها استفاده می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به بهره‌وری فولاد مبارکه گفت: این شرکت با تولید سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد، تنها ۱۶ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند؛ یعنی برای تولید هر تن فولاد کمتر از دو مترمکعب آب مصرف می‌شود.