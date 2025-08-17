خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام اظهار داشت: ۱۲۳ هزار نفر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته تردد داشته‌اند که از این تعداد، ۱۰۳ هزار نفر ورود ایرانی به خاک کشور و ۱۸ هزار نفر غیر ایرانی بودند.

وی افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۸۹ هزار نفر در مرز مهران تردد داشته‌اند، تمهیدات لازم برای جابجایی زائرین در نظر گرفته شده است.

کرمی یادآور شد: در بحث حمل و نقل، فراخوان اتوبوس‌ها از سایر نقاط کشور در دستور کار است و به تناسب اتوبوس‌ها، وارد پایانه مهران می‌شوند و مسافرگیری و به مقاصد زائرین منتقل می‌شوند.

وی بیان کرد: همه دستگاه‌ها پای کار هستند و عملیات اربعین هنوز خاتمه نیافته است و برنامه‌های متنوعی برای زائرین در حوزه کار فرهنگی برگزار خواهد شد.