هزار و ششصد و نود و پنج زوج نابارور با بهرهمندی از خدمات حمایتی بیمه سلامت، به آغوش گرفتن فرزند امیدوارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هزار و ۶۹۵ زوج نابارور استان از خدمات حمایتی بیمه سلامت بهرهمند هستند.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت با هدف سیاستهای جمعتی کشور در استان هزار و ۶۹۵ زوج نابارور در سامانه بیمه سلامت نشان دار شدند و از خدمات حمایتی قانون جوانی جمعیت استفاده میکنند.
ابوالفضل نجاتی افزود: خدمات درمانی زوجهای نابارور در مراکز دولتی رایگان، در مراکز درمانی عمومی نظیر بیمارستانهای تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ۹۰ درصد رایگان و در مراکز خصوصی معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
مدیرکل بیمه سلامت در خصوص بیمه مادران و کودکان هم گفت: مادران باردار تا پایان دوران شیردهی و کودکان تا پنج سالگی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرند.