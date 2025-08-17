فرمانده انتظامی بروجرد از توقيف خودروهای حامل لوازم خانگی و بهداشتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ مهدی مهدوی کيا گفت: در اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق ،مأموران انتظامی بروجرد در محورهای مواصلاتی این شهرستان يک دستگاه وانت پرايد و يک دستگاه پيکان وانت مشکوک به حمل بار قاچاق را متوقف کردند .

فرمانده انتظامی بروجرد افزود: در بازرسی از خودروهای توقيفی ،یک دستگاه يخجال فريزير،يک دستگاه ماشين لباسشویی،يک دستگاه ماشين ظرفشویی و مقداری لوازم آرايشی و بهداشتی قاچاق به ارزش سه ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال کشف و ضبط شد

سرهنگ مهدوی کیا گفت:متهم برای سير مراحل قانونی با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضایی شهرستان شد.