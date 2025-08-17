وزیر علوم گفت: آیین‌نامه تسهیل اجرای دروس عملی و مهارتی، مانعی برای ابتکار عمل دانشگاه‌ها نیست، بلکه یک الگو و محرک برای آنهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ۹۷۵ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اهمیت آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این آیین‌نامه مانعی برای ابتکار عمل دانشگاه‌ها نیست، بلکه به‌عنوان یک الگو و محرک در اختیار آنها قرار می‌گیرد. انتظار ما از دانشگاه‌های پیشرو این است که گام‌های بلندتری در این مسیر بردارند.

وی بر ضرورت ماموریت سپاری مشخص در معاونت آموزشی برای پیگیری و اجرای آیین‌نامه در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باید جلسه‌های جداگانه‌ای با حضور رؤسا و معاونان آموزشی دانشگاه‌ها برگزار شود تا این آیین‌نامه به‌صورت مفصل بررسی و اقدامات عملی در این زمینه آغاز شود.

نقی زاده، مدیر دفتر برنامه ریزی وزارت علوم با بیان اینکه اجرای صحیح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای مهارت‌آموزی دانشجویان دارد، گفت: دانشگاه‌ها باید این آیین‌نامه را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند تا زمینه برای افزایش توان مهارتی اشتغال‌پذیری دانشجویان فراهم شود. دکتر نقی‌زاده با تأکید بر اینکه تحقق اهداف این آیین‌نامه نیازمند نظارت دقیق است، افزود: دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وظیفه دارد به‌طور مستمر بر حسن اجرای آیین‌نامه در دانشگاه‌ها نظارت داشته باشد و گزارش‌های منظم ارائه دهد.

واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، هم در این جلسه بر اهمیت انجام بررسی‌های دقیق علمی و عملیاتی در موضوع بازنگری برنامه‌های آموزشی و سنوات تحصیلی تأکید کرد.

وی گفت: هرگونه تغییر باید بر پایه داده‌های معتبر، پژوهش‌های کارشناسی و تحلیل‌های دقیق انجام شود تا با حفظ کیفیت، پاسخگویی به نیاز‌های جامعه نیز محقق شود.

وزیر علوم در جمع‌بندی نهایی جلسه، از معاون آموزشی خواست تا با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان درون و بیرون وزارت علوم، پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و طرح اجرایی جامعی برای آن آماده کند.