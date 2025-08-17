مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای: با توجه به کاهش حجم آب‌های زیرزمینی مازندران در سال‌های اخیر، کشت دوم برنج در این استان باید ممنوع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در نخستین نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی مازندران گفت: حجم آب‌های زیرزمینی مازندران ۱۴۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت.

حیدر داوودیان افزود: حجم آب‌های زیرزمینی مازندران بر اساس آمار‌ها تا چند سال پیش ۱.۵ میلیارد متر مکعب بود که در حال حاضر متاسفانه ۱۴۰ میلیون متر مکعب از این ذخایر زیرزمینی از دست رفته و دیگر هم قابل بازگشت نیست.

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت منابع آبی و کاهش حجم آب‌های زیرزمینی مازندران در سال‌های اخیر، کشت دوم برنج در این استان باید ممنوع شود و وزارت نیرو نیز بر این موضوع تاکید جدی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد هر سال بعد از کشت دوم افت تراز آب‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد و معمولا نیز مقدار برداشت از این سفره‌ها در حدی است که با بارندگی‌ها جبران نمی‌شود. به همین دلیل هر سال شاهد افت تراز آب‌های زیرزمینی هستیم و حتی میزان آلودگی آب‌هایزیرزمینی هم پس از کشت دوم بیشتر می‌شود.

داوودیان افزود: با این روند که پیش می‌رویم بلایی که بر سر استان‌های کویری آمد سر ما هم می‌آید و باید منتظر فرونشست در مازندران باشیم.