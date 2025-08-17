

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز با اشاره به ارائه خدمات درمانی از ۱۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ در کربلا گفت: خدمات درمانی در یک مرکز درمانی سطح ۲، واقع در کربلا به زائران ارائه شده است که در این مدت ۲۳هزار نفر از زائران ویزیت رایگان شدند که شامل ۴ هزار و ۶۷۶ نفر ویزیت تخصصی و ۱۸هزار و ۳۲۷ ویزیت عمومی است.

خلفی افزود: ۱۵۹ نفر تحت نظر و بستری شدند و ۲۲هزار و ۹۱۱ نسخه دارویی، شامل ۱۹هزار و ۸۷۴ نسخه تحویل شده و ۳هزار و ۰۳۷ نفر دریافت کننده دارو‌های OTC، صادر شده است.