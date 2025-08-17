نماینده ولی فقیه در استان یزد: بصیرت مردم، همراهی جوانان و تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی مانع تحقق اهداف دشمنان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با جانشین فرمانده کل فراجا با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی گفت: نیروی انتظامی همواره در میدان‌های مختلف حضوری مؤثر داشته و با ایثار، مجاهدت و اخلاق نیکو توانسته اعتماد عمومی جامعه را جلب کند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل پلیس در مدیریت امنیت کشور افزود: امروز شاهد هستیم که نیروی انتظامی در حوزه‌های مختلف از مقابله با مواد مخدر و اتباع غیرمجاز گرفته تا تأمین امنیت در ایام اربعین و کنترل مسائل اجتماعی، وظایف خطیر خود را به‌خوبی انجام داده است.

آیت‌الله ناصری همچنین بر ضرورت توجه ویژه به آینده و هوشیاری در برابر نقشه‌های دشمنان تأکید کرد و اظهار داشت: دشمنان با طراحی‌های پیچیده در تلاشند تا جامعه ایران را دچار بحران کنند، اما بصیرت مردم، همراهی جوانان و تلاش نیرو‌های نظامی و انتظامی مانع تحقق اهداف آنان خواهد شد.

وی امیدواری کرد که با تداوم تلاش‌های مسئولان و همراهی مردم، امنیت و آرامش در کشور بیش از گذشته تقویت شود و جوانان و نوجوانان نیز با آگاهی و ایمان در مسیر درست حرکت کنند.

امام جمعه یزد اخلاق و نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم را یکی از سرمایه‌های ارزشمند این نهاد دانست و تصریح کرد: برخورد صحیح و محترمانه پلیس حتی با افراد خطاکار می‌تواند آنان را نسبت به نظام اسلامی امیدوار و همراه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز گفت: یکی از مسائل مهمی که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد، مدیریت حضور اتباع غیرمجاز در کشور است.

آیت الله ناصری ادامه داد: اگر این موضوع رها شود، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و امنیتی متعددی به‌وجود خواهد آمد و زحمات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هدر می‌رود، اما در صورتی که برنامه‌ریزی جدی و منسجم انجام گیرد، می‌توان از تبعات آن جلوگیری کرد

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد تصریح کرد: خوشبختانه امروز با اهتمام دولت و نیروی انتظامی اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و انتظار می‌رود با استمرار این روند، شاهد ساماندهی مطلوب‌تری در موضوع اتباع خارجی باشیم.