با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، هنرمند و استاد پرآوازه کردستان دکتر قطب‌الدین صادقی به‌عنوان دبیر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "دکتر قطب‌الدین صادقی" نویسنده، کارگردان و استاد برجسته دانشگاه به‌عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز منصوب شد. د️کتر صادقی از چهره‌های شاخص تئاتر ایران با کارنامه‌ای غنی در عرصه نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی و آموزش دانشگاهی است که می‌تواند با تجربه و نگاه علمی خود زمینه‌ساز ارتقای کیفی و محتوایی این رویداد مهم شود و جشنواره را وارد فصلی تازه از شکوفایی هنری کند.

تاکنون نوزده دوره این جشنواره با حضور پرشور هنرمندان و استقبال مردمی برگزار شده، اما عمده مشکلات این جشنواره تأمین اعتبارات مالی است که در سالیان متمادی چالش‌های بزرگی را برای دبیران و برگزارکنندگان به‌وجود آورده است.